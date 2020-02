L’Italia centro-settentrionale oggi lunedì 3 febbraio è ancora interessata da un flusso molto mite ed umido di tipo atlantico. Domani, martedì 4 febbraio avremo il transito di un fronte freddo con tempo instabile sul medio e basso Adriatico e afflusso d’aria fredda e asciutta di origine polare sull’Europa centrale e quindi anche sulla Toscana.

Questa variazione climatica ha determinato una Nuova allerta meteo per lo più per vento forte per la giornata di martedì in tutta la regione. Lo fa sapere la sala operativa della protezione civile regionale. L’allerta prevista dalle 8 alle 18 di domattina, avrà carattere più significativo sulla Toscana costiere, mentre sarà un’allerta gialla sulle zone interne. A causare sulla fascia costiera precipitazioni poco significative, ma venti forti con direzione ovest-nord ovest sarà il transito di un fronte del aria fredda che porterà soprattutto vento.

Nel Valdarno Pisano avremo cielo sereno o parzialmente nuvoloso con venti forti in attenuazione nella serata. Le temperatura rimarranno stabili 8 gradi nei valori minimi 15 in quelli massimi.