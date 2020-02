L’alta pressione che nei giorni scorsi ha insistito sul Mediterraneo, comincia a essere erosa nella parte settentrionale da perturbazioni in transito provenienti dal nord Atlantico richiamate sull’Europa da un minino pressorio centrato sulle isole Britanniche. Tutto questo sta cominciando a determinare un afflusso di venti forti che interesseranno anche l’Italia centro settentrionale e il versante tirrenico centro settentrionale

Già da domani, lunedi 10 febbraio, infatti è prevista una nuova allerta meteo, codice giallo quindi di media intensità, emessa dalla sala regionale della protezione civile per venti di libeccio che sferzeranno la costa Toscana e l’entroterra tirrenico a cominciare dalle 6 fino alla mezzanotte.

In Toscana generalmente il tempo sarà nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone settentrionali dove sono previste piogge a tratti persistenti ma in genere di debole intensità in particolare a ridosso dei rilievi. Possibili schiarire sul centro sud della regione. In serata la condizione meto dovrebbe migliorare.

I venti saranno di Libeccio moderati con rinforzi fino a forti sulla costa, Arcipelago, Appennino e zone sottovento. In serata ulteriore rinforzo dei venti. I mari saranno mari agitati dal pomeriggio sui settori centrali e settentrionali dell’arcipelago Toscano, molto mossi a largo. Le Temperature avranno in aumento con valori superiori alla media stagionale.

Nel Comprensorio cielo inizialmente coperto, nel pomeriggio possibili precipitazioni di lieve intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi. Temperatura minima prevista 2 gradi, massima 12.