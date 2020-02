Incentivi al commercio, viabilità e aggregazione tra i temi della consulta di Montopoli

E’ l’occasione per presentarsi ai cittadini. Ma anche per iniziare ad affrontare le questioni serie. Per mercoledì 26 febbraio alle 21,15 in sala del consiglio, la consulta di Montopoli Valdarno ha organizzato un’assemblea pubblica.

Tra le questioni da affrontare ci sono agevolazioni e incentivi ad attività commerciali nuove ed esistenti e interventi e iniziative per valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e storico. Rilevata, poi, la necessità di spazi comuni di aggregazione con particolare riferimento ai giovani. In programma anche una discussione su parcheggi, viabilità e sicurezza integrata e urbana.

Un menu ricco, insomma, che la consulta discuterà insieme al sindaco Giovanni Capecchi e gli assessori Roberta Salvadori, Alessandro Varallo, Valerio Martinelli.

“Temi importanti – ricordano i componenti della consulta – quelli da trattare. Per questo esortiamo la partecipazione di attività commerciali e cittadini”.