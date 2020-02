“Ancora una volta diciamo no all’ennesima scelta sbagliata che vede l’accensione di un nuovo mutuo da parte dell’amministrazione comunale di destra guidata dal sindaco socialista”. Lo dice il Pd di Santa Maria a Monte rispetto alla riqualificazione delle ex scuole di San Sebastiano Ex scuole di San Sebastiano, Parrella: “Realizzare un centro polifunzionale”.

“Ci sembra assurda – spiega il Pd – l’attuale scelta del sindaco Ilaria Parrella che nel corso degli anni in cui lei era nelle giunte di centrosinistra ha condiviso lo spostamento delle scuole dall’edificio di San Sebastiano a quello attuale posto in via Querce e il progetto di riqualificazione di quell’area a verde pubblico e a zona residenziale.

Crediamo fortemente che gli investimenti siano necessari e doverosi, ma trattandosi di soldi pubblici, questi devono essere necessari, funzionali allo sviluppo attuale e futuro del territorio.

Pensiamo infatti che un centro polivalente del genere sia più idoneo in una zona a facile accesso e più fruibile come potrebbe essere nell’area di Ponticelli dove sorge la nuova chiesa con l’oratorio. Dopo la spesa folle di 1,2 milioni di euro per la riqualificazione di una piazza trasformata in parcheggio selvaggio, 0,9 milioni di euro spesi per la realizzazione di un distretto sanitario in una posizione non strategica e poco accessibile e 0,4 milioni di euro per la ristrutturazione della caserma dei carabinieri che a nostro avviso dovevano essere spesi per realizzare un edificio ex novo in altra zona.

La critica che noi muoviamo al sindaco Parrella infatti non è nel fare ‘troppi’ investimenti, piuttosto nel farli ‘male’. Nel frattempo, l’indebitamento del comune continua ad aumentare inesorabilmente… Chi pagherà tutte queste scelte che noi definiamo a gran voce sbagliate nei modi e nei tempi?”.