Allerta meteo di moderata intensità per vento forte per lo più sulle province meridionali per la giornata di domani, domenica 15 marzo, emesso dalla sala regionale della protezione civile. I primi fenomeni si vedranno dalla serata di oggi.

Più in generale sulla Toscana in queste ore sta transitando un fronte freddo, collegato a un sistema più complesso centrato sull’Europa nord orientale che sta passando sull’Italia. Tale movimento determinerà una certa instabilità meteorologica.

In Toscana quindi avremo cielo variabile con qualche precipitazione, un po’ in tutta la regione. Con una maggiore probabilità sulle zone interne meridionali. Le temperature tenderanno a diminuire dal pomeriggio.

Anche nel Valdarno pisano avremo cielo variabile con qualche possibile precipitazione. Le temperature inizialmente stazionarie nella serata tenderanno verso una lieve diminuzione.