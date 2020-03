Geofor, incontro sindacale sull’emergenza covid

Un incontro sindacale per affrontare i problemi inerenti le recenti disposizioni normative in tema di sicurezza dei lavoratori, a seguito dell’emergenza covid 19, per analizzare le possibili ripercussioni sui servizi e sul quotidiano svolgimento del lavoro.

Di questo tratterà un incontro in programma per domani 18 marzo a Geofor. In attesa di rimodulare il lavoro sulla base delle nuove direttive, proseguono le sanificazioni di mezzi e locali di Geofor, con costante frequenza, per garantire un ambiente bonificato a chi sta svolgendo il proprio lavoro con dedizione e grande senso di responsabilità.

I servizi di Geofor nella giornata di oggi martedì 17 marzo per quanto riguarda la raccolta porta a porta, sono partiti con regolarità. Attualmente si sta provando a completare il recupero degli ingombranti che non è stato possibile prelevare la scorsa settimana.

Non ci sono state nuove assenze tra il personale, per cui è stato possibile proseguire nei servizi essenziali.