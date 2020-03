In squadra contro il coronavirus, donazione di Effetto Serra

“In questo momento cosi delicato per tutti, non avendo la certezza che la manifestazione possa continuare a svolgersi, abbiamo deciso di fare la nostra parte donando l’intero ricavato delle manifestazioni messo da parte nel corso degli anni. La somma sarebbe servita a organizzare l’11esima edizione di Effetto Serra ma in questa particolare situazione, lo staff ha deciso di dare il proprio contributo sperando di aiutare chi ogni giorno si trova in prima linea a combattere contro questa emergenza di salute collettiva”.

Così lo staff di Effetto Serra, composto per la maggior parte da calciatori dell’As La Serra, ha deciso di scendere in campo contro il coronavirus, con una donazione. I ragazzi della società sportiva ogni anno donano parte del ricavato della manifestazione a scuole primarie del comprensorio e a varie associazioni locali.

Parte della somma è stata donata alla Misericordia di San Miniato, la restante verrà donata ad altre associazioni del settore o ospedali. I ragazzi, nell’occasione, vogliono ringraziare “per l’abnegazione e il coraggio con cui ogni giorno tutti gli operatori svolgono il loro servizio. Vogliamo rinnovare, inoltre, l’invito a restare a casa: sappiamo quanto sia difficile privarsi delle normali attività tra cui quella sportiva, ma riteniamo sia necessario fare questo sacrificio nel rispetto delle norme igienico sanitarie dettate dal Ministero, fino alla fine di questa emergenza”.