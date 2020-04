“E’ un sacrificio sopportabile”, il messaggio di Alessia Giorgetti sindaco dei ragazzi di Santa Maria a Monte

È un messaggio rivolto a tutti i ragazzi che rappresenta, ma ha una certa valenza anche per gli adulti. Le parole sono quelle di Alessia Giorgetti, sindaco del consiglio comunale dei ragazzi di Santa Maria a Monte, che invitano alla tenacia e alla pazienza in attesa di un futuro migliore. Di seguito, l’intervento integrale.

“Per tutti noi questa è una situazione insolita: è da più di un mese che non ci vediamo, che non frequentiamo la scuola e che non facciamo più la vita di tutti i giorni. Ci chiedono di rimanere a casa a causa di questo maledetto virus per evitare che si diffonda e che faccia del male alle persone più fragili. Le giornate sono un po’ noiose e dobbiamo inventarci cose da fare tutti i giorni. Per non fare arrabbiare i genitori ovviamente la prima cosa da fare sono i compiti.

Le altre ore della giornata le viviamo come se fossero delle lunghe vacanze di Pasqua: ci svegliamo più tardi, giochiamo, guardiamo la TV rimanendo sempre in casa. È comunque un sacrificio sopportabile anche durante queste bellissime giornate primaverili se pensiamo che può essere utile a salvare delle vite. Non vediamo l’ora di aver sconfitto il Covid-19 così tutto quello che abbiamo lasciato in sospeso lo riprenderemo e forse sarà ancora più bello anche andare a scuola, andare in piscina, al mare, tornare nelle piazze ed a fare sport. Restiamo a casa e forza Santa Maria a Monte”.