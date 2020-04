Che a fare la differenza in questa emergenza siano i dispositivi di protezione individuale ormai non c’è alcun dubbio. Oltre a quelli, però, c’è tanto bisogno anche di solidarietà e calore umano, pur mantenendo il distanziamento sociale. Per questo ieri, giovedì 9 aprile, i volontari del nucleo di volontariato e protezione civile dell’Associazione nazionale carabinieri di Fucecchio hanno consegnato nelle strutture sanitarie del territorio dell’Unione dei comuni del circondario Empolese Valdelsa alcuni prodotti pasquali che l’azienda Caffarel, specializzata nella produzione di cioccolato e altri prodotti dolciari, ha voluto donare alle persone più bisognose di tutta Italia.

“Le nostre consegne – dicono dal nucleo di Fucecchio, presieduto da Salvatore Spitaleri – hanno interessato gli ospiti della Casa di Bert’ina a Cerreto Guidi, i bambini della struttura La Casa di Magdala di Vinci, i ragazzi della struttura La Casa di Francesco e Chiara a S. Ansano di Vinci, i bambini del reparto di pediatria dell’ospedale San Giuseppe Empoli e gli anziani della struttura Rsa Le Vele di Fucecchio. Siamo veramente orgogliosi di aver contribuito in questo periodo pasquale a questa iniziativa che è sinonimo di condivisione, felicità e spensieratezza con le famiglie e gli affetti più cari. L’intento è stato quello di rendere più dolce questa festività a chi è costretto dall’emergenza sanitaria a trascorrerla separato dei propri affetti, donando uova di cioccolato e colombe alle strutture sanitarie”.