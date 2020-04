“Mi colpisce in particolare che tra i nomi degli eurodeputati leghisti che hanno votato contro i Coronabond ci sia anche quello di Susanna Ceccardi, candidata alla presidenza della Regione e credo sia giusto che i cittadini della Toscana sappiano con chiarezza a cosa rischiano di andare incontro”. Così il consigliere regionale del Partito democratico Andrea Pieroni sul voto, in parlamento europeo, di un emendamento a una risoluzione per affrontare la pandemia da Coronavirus. L’emendamento, presentato dai Verdi, prevedeva proprio l’inserimento dei cosiddetti Coronabond, a cui gli europarlamentari di Lega e Forza Italia hanno votato contro. Tra questi, la candidata alla corsa regionale Susanna Ceccardi.

“Da giorni – continua Pieroni – la Lega strepita sul Mes e incalza il Governo, ma quando all’Europarlamento, ieri, si è votata una risoluzione relativa all’azione coordinata dell’Unione europea per contrastare l’epidemia di covid-19 e mitigarne le conseguenze, gli eurodeputati della Lega, come quelli di Forza Italia, hanno votato contro un emendamento sui Coronabond, cioè la possibilità di condividere il debito futuro degli stati membri.

Si tratta di un’azione contraddittoria rispetto a tutte le dichiarazioni ascoltate in questi giorni. Con il voto determinante per non far approvare l’emendamento sui coronabond – conclude il consigliere – hanno manifestato tutta la loro incoerenza, oltre a danneggiare il nostro Paese e i cittadini che dovrebbero rappresentare”.