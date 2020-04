Enel, manutenzione urgente a Ponte a Elsa: via la corrente

L’intervento è circoscritto e riguarda alcune utenze di Ponte a Elsa di San Miniato. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, domani domenica 26 aprile eseguirà un intervento circoscritto per estensione e rapido per durata, ma urgente e importante in termini di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico.

L’intervento riguarda in particolare la cabina Pino a Elsa e il lavoro riguarda la sostituzione di alcune apparecchiature dell’impianto, che si sono danneggiate in questi giorni e che saranno rinnovate attraverso l’installazione componentistica automatizzata per garantire qualità e continuità. Nell’occasione, i tecnici di E Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

Per questo l’intervento non è rinviabile e le operazioni devono svolgersi di giorno per motivi di sicurezza. Sarà necessaria, dunque, un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, a partire dalle 14,30 con conclusione nel pomeriggio, un paio di ore dopo. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze in via Nazionale, via Poggio al Pino, via dei Salici, via del Teatro, via degli Ontani, via degli Ulivi, via delle Eriche, via Montorzo, via delle Siepi e piazzale degli Alberi.

Il dettaglio dei numeri civici coinvolti è presente in fogli appesi nella zona interessata. L’Azienda ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità in quanto la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.