Dopo più di 40 anni nell’azienda, l’amministratore delegato di Toscana Aeroporti Gina Giani si è dimessa per ragioni strettamente personali da tutti gli incarichi ricoperti nella società e nelle aziende da essa partecipate, con effetto a partire da venerdì 29 maggio.

Il consiglio di amministrazione, convocato dal presidente Marco Carrai per venerdì prossimo, attribuirà le deleghe attualmente ora in capo a Giani, amministratore delegato di Sat nel 2009 e, dal 2015 in Toscana Aeroporti.