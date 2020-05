Coronavirus, nessun nuovo caso in provincia di Pisa

Sono 2 in più i casi di persone contagiate da Coronavirus diagnosticati dalle Asl toscane una a Vinci e una a Livorno. Purtroppo ci sono anche due nuovi decessi un uomo e una donna nella province di Firenze e a Massa Carrara.

Il dato positivo è che si registrano altre persone guarite che salgono così a quota 7802 in tutta la Toscana.

Permangono ancora oltre 10mila pazienti positivi in tutta la regione anche se di questi 1.113 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi.

Sono 6.512 invece le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 3.221, Nord Ovest 3.065, Sud Est 226).

Questa quindi la distribuzione attuale del contagio sulla base dei dati forniti dalla Regione provincia per provincia.

Sono 3.458 i casi complessivi a oggi a Firenze , 564 a Prato, 674 a Pistoia, 1.046 a Massa Carrara, 1.361 a Lucca, 891 a Pisa, 555 a Livorno , 676 ad Arezzo, 438 a Siena, 425 a Grosseto. Si riscontra, dunque, un caso in più, oggi, nell’Asl Centro e uno in più nella Nord Ovest.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi, con circa 270 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 384 x100mila, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 537 casi x100mila abitanti, Lucca con 351, Firenze con 342, la più bassa Siena con 164.