Toscana Aeroporti, Naldi nominato Ad dopo le dimissioni di Giani

Roberto Naldi è il nuovo amministratore delegato di Toscana Aeroporti. Naldi è stato nominato ieri 29 maggio dal consiglio di amministrazione della società che gestisce gli aeroporti di Firenze e Pisa in seguito alle dimissioni di Gina Giani (qui).

L’ingegnere è nato a Tripoli, in Libia, nel 1953 ed è arrivato in Aeroporti Toscana dal 2014 quando, da presidente di Corporación America Italia, aveva seguito l’acquisizione della maggioranza delle società di gestione degli aeroporti di Pisa (Sat) e di Firenze (Adf). In seguito alla fusione delle due società, nel luglio 2015 è nata Toscana Aeroporti di cui Naldi è stato, sin dalla fondazione, vice presidente esecutivo.

Naldi vanta una ultraventennale esperienza nel settore aeroportuale del quale ha iniziato a occuparsi nel 1999 in qualità di vice presidente di Aeropuertos Argentina 2000 in rappresentanza di Sea Spa. Dal 2008 è direttore per l’Europa di Corporacion America.