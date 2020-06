Nella giornata di giovedì 4 giugno le condizioni meteorologiche sulla Toscana tenderanno a un progressivo peggioramento a causa di un campo di bassa pressione proveniente da nord che interesserà l’Italia centro settentrionale.

In Toscana i fenomeni oscilleranno da variabile a nuvoloso con possibili piogge. In serata si attende un generale peggioramento con rovesci e temporali anche di possibile forte intensità locale. I venti saranno di Scirocco tra moderati e forti. Le temperature massime subiranno una diminuzione.

La sala regionale della protezione civile ha emesso un’allerta meteo per vento forte e temporali.

Nel Valdarno Inferiore cielo variabile inizialmente nuvoloso, con possibili piogge in mattinata, schiarite nel pomeriggio e repentino peggioramento da cominciare dalla sera con possibili temporali. Le temperature saranno comprese tra 14 e 24 gradi.