Lavori all’acquedotto a Calcinaia e Pontedera, il calendario degli interventi

Lavori di manutenzione per la rete di distribuzione dell’acqua potabile a Calcinaia e a Pardossi nel comune di Pontedera. I lavori cominceranno domenica 7 e dureranno fino a venerdì 12 giugno. Durante gli interventi verrà effettuato un ciclo di ‘flussaggi’ sulla rete idrica allo scopo di prevenire fenomeni di torbidità nell’acqua erogata. Gli interventi saranno eseguiti in orario notturno, dalle 23 fino alle 6 del giorno successivo, e interesseranno le diverse zone del territorio secondo il seguente programma:

Dalle 23 di domenica 7 alle 6 di lunedì 8 giugno, e dalle 23 di lunedì 8 alle 6 di martedì 9 giugno, a Calcinaia-capoluogo, Montecchio, Moretti, Sardina e Chiesino Allori.

Dalle 23 di martedì 9 alle 6 di mercoledì 10 giugno, dalle 23 di mercoledì 10 alle 6 di giovedì 11 giugno, e dalle 23 di giovedì 11 alle 6 di venerdì 12 giugno, a Fornacette, Chiesino-Allori e Pardossi (nel Comune di Pontedera).

Durante i lavori si verificheranno abbassamenti della pressione e saranno possibili brevi interruzioni nell’erogazione dell’acqua. Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento destinati a scomparire in breve tempo.

Al fine di limitare possibili disagi, per ogni zona interessata dagli interventi verrà allestito un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo: in via Corsi a Calcinaia, in piazza Timisoara e via Tosco Romagnola (vicino alla casa di riposo) a Fornacette; in via La Torre a Pardossi.

Per limitare possibili disagi, Acque suggerisce agli utenti tra cui fare una piccola scorta d’acqua nelle ore precedenti: quanto basta per le necessità domestiche durante le ore dell’intervento.

Se presenti, escludere temporaneamente i depositi e le autoclavi: una misura preventiva per evitare che, al ripristino dell’erogazione, possano introdursi dentro l’impianto eventuali residui collegati alla torbidità

Non azionare lavatrici e lavastoviglie fino a quando l’acqua non sarà tornata limpida.

In caso di torbidità, ove possibile, far scorrere un piccolo quantitativo d’acqua dal punto di erogazione più vicino al contatore, per un più rapido ritorno ad un’acqua limpida.

Per chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.