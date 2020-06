Giovedì con lo shopping serale per rilanciare il commercio, avanti l’iniziativa a S. Miniato Basso

Giovedì sera con i negozi aperti per risollevare il commercio dai deleteri effetti del coronavirus. E’ l’iniziativa delll’associazione commercianti San Miniato Basso che è stata accolta favorevolmente dall’amministrazione comunale. L’idea che è già stata messa in campo lo scorso giovedì e dovrebbe essere riproposta anche nelle prossime settimane di giugno è quella di trasformare la via Toscano Romagnola Est in zona a traffico limitato, perché i cittadini possano passeggiare senza problemi di auto e soffermarsi nei negozi senza problemi.

Un incentivo alla ripresa che sarà riproposto anche l’11, il 18 e il 25 giugno e che prevede modifiche alla viabilità dalle 19,30 alle 24.

In particolare nel tratto interessato della via Tosco Romagnola est sarà istituito il divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta.