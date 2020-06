E’ stato un anno scolastico che non dimenticheranno. Anche se la voglia di lasciarselo alle spalle è davvero tanta. Senza libri ma pieni di emozioni e sorrisi, gli alunni delle classi di Santa Croce sull’Arno stanno festeggiando le vacanze estive, frequentando l’ultimo giorno di scuola. Insieme anche per scattare la foto di classe di un anno passato quasi tutto a distanza.

Con la voglia di abbracciarsi, per il momento solo con gli occhi. Mascherine, banchi a distanza e all’aperto, da ieri 8 giugno e ancora per qualche giorno, si ritroveranno Vicini un metro: bambini, insegnanti e genitori. Con, anche, gli amministratori comunali. Per raccontarsi storie di quarantena, tra paura e speranza. E per sognare un po’ di normalità.

Il primo luglio toccherà alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado.

“Abbiamo cercato – ha detto la sindaco Giulia Deidda -, durante il lockdown, di proteggere la salute di tutte e tutti. Adesso era arrivato il momento di sorriderci, vicini un metro. Per poter leggere la speranza viva e luminosa di ritornare in classe davvero a settembre, magari dopo aver archiviato la paura più grande legata a questa pandemia.

Ancora non sappiamo cosa succederà esattamente. Ma io sono felice di aver organizzato queste giornate insieme ai dirigenti scolastici, agli e alle insegnanti, insieme al personale scolastico e ai dipendenti comunali”.