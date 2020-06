Acque, settimana di lavori a Empoli, Pisa e Lari

Il lavoro di manutenzione di Acque è ripartito di gran carriera. Sono molti gli interventi che nei comuni tra Empoli e la Valdera partiranno in questi giorni.

Empoli

Per consentire il collegamento di una nuova condotta sulla rete idrica nel comune di Empoli, lunedì 15 giugno dalle 8,30 alle 14 sarà necessario interrompere l’erogazione nelle vie Romboli, Petrarca (nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 4), Masini (dal civico 116 al civico 154) e Carrucci (dal civico 161 al civico 171).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 16 giugno, con le stesse modalità.

Mercoledì 17 giugno, inoltre, dalle 8,30 alle 12,30, sarà interrotta l’erogazione idrica in via San Donato in Poggio (nel tratto compreso tra i civici 20- 36 e 23-39). Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero giovedì 18 giugno con le stesse modalità.

Casciana Terme Lari

Per lavori sulla rete idrica, mercoledì 17 giugno dalle 8,30 alle 13 sarà necessario interrompere l’erogazione idrica a Lari, Boschi di Lari e Usigliano. Per limitare i disagi agli utenti verrà allestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo tramite autobotte a Lari centro, nell’area parcheggio di piazza XX settembre.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero giovedì 18 giugno con le stesse modalità.

Pisa

Per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, martedì 16 giugno dalle 8,30 alle 17 sarà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie Ceci e San Martino (nel tratto compreso tra le piazze Toniolo e San Martino).

Con il ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.