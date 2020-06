Sono bastati pochi minuti di pioggia e forte vento per fare il disastro. Il violento temporale, nel pomeriggio di oggi 13 giugno, ha abbattuto rami in diversi comuni della Valdera e del comprensorio del Cuoio, in particolare a Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte.

Sotto la pioggia (meno) battente, vigili del fuoco e volontari della protezione civile sono impegnati in diversi interventi per liberare strade e mettere al sicuro zone e oggetti pericolanti. L’allerta meteo emessa dalla Regione Toscana prosegue fino a domani (qui), quindi è ancora necessario usare attenzione e massima prudenza.

di 8 Galleria fotografica Rami pericolanti, tegole e fulmini nell'ondata di maltempo del 13 giugno 2020 tra Valdera e Cuoio









A Santa Maria a Monte, un ramo è caduto in via San Michele e una situazione di criticità c’è anche a Montecalvoli, sulla strada che porta in via Lungomonte.

A Castelfranco di Sotto, alcuni rami sono caduti lungo l’argine dell’Arno e anche al parco Galilei, in viale 2 giugno. Insieme ai volontari della protezione civile al lavoro per la messa in sicurezza, c’è anche il vicesindaco Federico Grossi.

(Notizia in aggiornamento)