E’ stato un anno scolastico senza precedenti. Con il debutto della didattica a distanza e internet a rendere più vicine le persone obbligate all’isolamento. Oggi 15 giugno, San Miniato ha iniziato la Fase 3 con il primo degli ultimi giorni di scuola previsti nel territorio comunale: a guardarsi da lontano sono stati gli alunni di San Miniato Basso e San Donato.

Ma ci sono cose che vanno celebrate: le maestre hanno donato ai bambini un diploma simbolico che testimoni e ricordi il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado e anche il Comune ha voluto partecipare, donando a ogni bambino una mascherina, un gel igienizzante mani e un coupon per l’ingresso gratuito ai musei civici (qui).

“Un bel pomeriggio per i nostri studenti – per il sindaco di San Miniato Simone Giglioli – che, anche se non li ripaga di quanto gli ha tolto l’emergenza sanitaria, è comunque un momento per salutarsi e rivedersi dopo tutto questo tempo. Questa festa è stata anche l’occasione per ringraziare insegnanti, personale Ata, dirigenti scolastici, famiglie e ragazzi per l’impegno messo in questi mesi nel portare avanti l’attività didattica. Adesso è tempo di godersi l’estate e di rivedersi a settembre sui banchi delle scuole medie”.

