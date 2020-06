Canoa San Miniato, Antenori premiato dal comune di Empoli

Federico Antenori della Canoa San Miniato è tra i vincitori del premio Albano Aramini Una città per lo sport del comune di Empoli. L’atleta empolese, nel 2019, ha vinto il titolo italiano nella specialità k1 canoa veloce ed è da 7 anni ai massimi livelli della canoa veloce in Italia e proprio per questo sarà premiato, nella sezione riservata agli atleti che hanno conseguito il miglior risultato agonistico.

In modo insolito, ma il premio e la cerimonia di premiazione ci saranno anche quest’anno e l’evento, programmato per il 23 marzo scorso, è stato annullato con rinvio a data da destinarsi.

Adesso però, il Comune di Empoli vuole assegnare il premio, con una cerimonia di consegna dai toni minori, in maniera semplice, più intima. L’appuntamento è per mercoledì 1 luglio alle 18 nella sala consiliare, al primo piano del palazzo municipale.

Tra i premiati, nella categoria per la promozione dello sport a livello sociale, c’è la corsa podistica Le Vie in Rosa, evento benefico organizzato a favore del Centro Donna insieme a Ausl Toscana Centro, Uisp Empoli Valdelsa, Uisp Zona Del Cuoio, Podistica Empolese, Astro, Misericordia Empoli, Commissione Ciclismo, Pubbliche Assistenze Empoli, Croce Rossa Empoli, Pubbliche Assistenze Limite, Vab Limite.