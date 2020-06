Ciclista cade tra i boschi, lo trova l’elicottero

Un ciclista è caduto nei boschi di Calci. Per individuarlo e recuperarlo, il personale specializzato Saf (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco ha chiesto il supporto dell’elicottero.

Il ciclista infatti, oggi 29 giugno, è caduto in una zona impervia e boschiva. L’elicottero lo ha visto sorvolando Campo di Croce, all’incrocio tra i sentieri Cai in uno dei punti più alti.

L’infortunato è stato trovato in un precipizio e da lì è stato issato con il verricello sul sentiero battuto, dove lo hanno atteso i vigili del fuoco per il trasporto in un punto utile per prelevarlo e portarlo in ospedale con l’elisoccorso. Il ferito è stabile e cosciente.