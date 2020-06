Il fumo e poi un forte odore di gas. Questo ha fatto scattare l’allarme, nel pomeriggio di oggi 30 giugno, in via Melone a Santa Maria a Monte. Non è ancora chiaro se i due fatti sono collegati, ma per precauzione e per compiere in sicurezza tutte le operazioni, la via è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Secondo la prima ricostruzione, il fuoco sarebbe partito da una lavatrice in un garage a lato delle abitazioni. Le fiamme poi hanno bruciato tutto il garage prima di uscire verso l’alto, annerendo il terrazzo. Le fiamme non avrebbero coinvolto anche l’interno dell’appartamento al primo piano, che comunque è stato dichiarato inagibile, in attesa della sanificazione.

Foto 3 di 11





















In un secondo momento, quando si è presentato il rischio di fughe di gas, tutte le persone riversatesi in strada sono state fatte allontanare. Gli abitanti delle case più vicine a quella coinvolta dalle fiamme sono stati evacuati temporaneamente e solo dopo le 20 gli è stato consentito di rientrare. Al momento, quindi, sono 2 le persone che passeranno la notte fuori casa. Sul posto i vigili del fuoco sono arrivati con numerosi mezzi, seguiti poi anche da ambulanza, automedica e carabinieri.

(Notizia in aggiornamento)