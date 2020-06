“Tutti gli anni è la stessa storia: una strada abbandonata a se stessa”. E’ ancora via Arginale, che parallela all’Arno collega San Romano a San Donato, a finire al centro delle segnalazioni.

Questa volta però i rifiuti, vera piaga di questo pezzo di campagna alla periferia di tre comuni, non c’entrano. “E anche se ci fossero – dice un residente della zona – non si vedrebbero”. “L’altezza dell’erba, anche quest’anno, è diventata insostenibile – dice un cittadino, portavoce di un malcontento che sul tema, spesso, non ha nemmeno più la forza di ripetersi –. Ogni curva è praticamente seminascosta da enormi cespugli che limitano pesantemente la visibilità. Senza contare che i canneti costringono molte macchine a stare in mezzo alla strada per non strusciare lungo tutta la vegetazione”.

La strada, già abbastanza stretta, fa il resto. Rappresentando un rischio anche per i tanti, specie in questo periodo, che quella strada la frequentano con le scarpe da tennis ai piedi, correndo, camminando o facendo un giro in bici. Una questione che, come si evince dalla segnalazione, è di competenza del comune di San Miniato e non rappresenterebbe nemmeno un unicum. “Il problema si ripresenta ogni anno – prosegue la segnalazione -. Dovrebbero fare almeno due passaggi, ma il comune procrastina il tutto e finisce sempre per farne uno. Intanto però la situazione è quella che è. Siamo una periferia, ma a qualcuno, a cui evidentemente interessa solo San Miniato ed il suo centro, fa anche di tutto per farcelo notare”.