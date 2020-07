Prossimapelle, il mondo conciario si ritrova a Santa Croce sull’Arno per uscire dal lockdown

Sarà il primo evento post emergenza coronavirus che riunisce la filiera nazionale della concia, strutturale per la programmazione delle attività di sviluppo delle tendenze moda autunno inverno 2021/22, appuntamento fondamentale per riallacciare i legami con il mercato e creare nuove opportunità, in totale sicurezza grazie all’adozione di misure precauzionali di contenimento alla diffusione dell’epidemia di covid 19.

Prossimapelle torna a Santa Croce sull’Arno il 15 luglio, per offrire una concreta opportunità di rilancio. Il consiglio direttivo di Unpac infatti, ha identificato per le edizioni 2020, “una strategia diversificata per affrontare in modo costruttivo la stagnante domanda di mercato, interpretandola come opportunità di crescita amplificandone le esigenze di contatto”.

L’edizione estiva di Santa Croce sull’Arno, momento di confronto sostanziale tra tecnici e conciatori per la verifica di anticipazioni e innovazioni, si svolge come al solito al Museo della Conceria, proponendosi come vero e proprio appuntamento museale e multimediale, con l’obiettivo di generare valore reale per espositori e visitatori, valorizzando il territorio per favorire le attività produttive e occupazionali.