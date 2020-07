Polizia, Stefanizzi nuovo capo di gabinetto della Questura di Pisa

Nominato dal dipartimento della pubblica sicurezza, Maurizio Stefanizzi da oggi 6 luglio è il nuovo capo di gabinetto della Questura di Pisa.

E’ nato a Sogliano Cavour, in provincia di Lecce, il 19 luglio 1961 e ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università di Bologna poi l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dal marzo 1994 è in polizia e, al termine del prescritto periodo di formazione, è assegnato alla Questura di Savona come addetto all’Ufficio di Gabinetto.

Nel settembre del 1995 assume l’incarico di dirigente l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico alla Questura di Rimini e poi quelli di capo di gabinetto e dirigente Digos. Poi i servizi nelle questure di Catania, Pistoia e all’Anticrimine.

Era già stato a Pisa da maggio 2012 come dirigente l’ufficio immigrazione e poi ha diretto i commissariati di Canosa di Puglia e Bitonto. Dopo altri incarichi a Bergamo e Sanremo, dal 4 agosto 2018 è dirigente della divisione di polizia amministrativa e sociale alla Questura di Lecce.