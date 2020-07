Teatrino al Pinocchio: un’estate di prosa, musica e spettacoli

Un’arena estiva per famiglie. A San Miniato Basso, nel campo da basket vicino alla casa culturale, dal 9 luglio all’11 settembre c’è il Teatrino al Pinocchio, organizzata dal Teatrino dei Fondi, in collaborazione con il circolo Arci e Casa Culturale di San Miniato e il Comune di San Miniato.

Dal martedì al venerdì e tutte le domeniche, alle 21,30, il Teatrino al Pinocchio apre il sipario con spettacoli per famiglie e bambini e con un’offerta di teatro di prosa. E si fa luogo di socialità, in sicurezza, pensato per gli spettatori di tutte le età.

In questa estate così particolare il Teatrino dei Fondi ha scelto di realizzare una rassegna che fosse occasione di arricchimento per i bambini e per le famiglie, con un’attenzione viva e costante verso i più piccoli spettatori gli spettacoli per le famiglie variano dal teatro d’attore, a quello di figura, a quello musicale, al teatro che interagisce con la tecnologia, per affascinare i bambini con la varietà e la meraviglia del teatro.

E gli adulti, con spettacoli di prosa, monologhi, commedie, spettacoli con valenza sociale, civile e riscritture di testi classici, per un totale di 35 serate di spettacolo per bambini e famiglie e 8 serate di teatro di prosa.