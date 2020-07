Guasti alla rete idrica, autobotti a Pisa e Peccioli

Disagi e imprevisti sulla rete idrica a Pisa e Peccioli, oggi (giovedì 16 luglio). Acque Spa comunica che si è verificato un guasto sulla rete di distribuzione a Peccioli per cui è in corso un’interruzione idrica Legoli, Libbiano, Ghizzano e Cedri.

Anche a Pisa due distinti guasti nelle ultime ore hanno causato interruzioni in via Liguria e in via Frascani. I tecnici giunti sui luoghi interessati sin dal primo momento sono ora impegnati nei lavori di riparazione. Per limitare i disagi all’utenza è stato allestito un servizio di rifornimento idrico sostitutivo tramite due autobotti collocate una in via Frascani e l’altra in via Liguria. Al ripristino del servizio, innizialmente previsto per Liguria alle 12,30 e per via Frascani alle 15 si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo, saranno possibili al momento del ripristino del servizio. Tuttavia, il completamento degli interventi richiederà più tempo: almeno fino alle 16 di oggi.

Cisterne di rifornimento anche a Peccioli: una collocata a Legoli in via Gozzoli e l’altra a Ghizzano in via Mercatino. Il ripristino del servizio avverrà in modo graduale a partire dalle 12,30 per completarsi nell’arco di un paio d’ore circa.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.