“Nessuno vuole assistenzialismo, ma urgono strumenti di sostegno al reddito efficaci”

“Chiediamo a tutte le forze politiche di adoperarsi per sbloccare le risorse necessarie al fine di favorire il lavoro. Nessuno di noi vuole assistenzialismo, ma urge che gli strumenti di sostegno al reddito siano immediati ed efficaci”. E’ l’appello della Cgil Toscana per gli addetti del settore moda in pelle e dipendenti di aziende artigiane che, a Firenze e provincia, sono circa 30mila.

“Moltissime sono donne – spiega il sindacato -, spesso straniere senza un ambito familiare esteso e che le può supportare in caso di difficoltà economica. Oltre 150 di loro hanno firmato una lettera aperta appello alla politica affinché si sblocchino le risorse da destinare agli enti bilaterali per avere gli ammortizzatori sociali. “Una situazione inaccettabile, questi lavoratori non riescono più a far fronte alle spese quotidiane, meritano dignità. La lettera-appello non vuole fare uno specifico rilievo all’ente bilaterale, anch’esso in difficoltà, ma alla politica tutta che deve avere tempi umanamente accettabili e non limitarsi agli annunci con provvedimenti che poi ritardano di mesi”, dice Alessandro Lippi di Filctem Cgil Firenze.

Ecco il testo dell’appello: