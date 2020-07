Violentissimo schianto, questa sera 26 luglio, in via di Pelle a Santa Croce sull’Arno poco distante dall’incrocio con la via Francesca bis. Una Toyota è andata a schiantarsi, dopo aver imboccato via di Pelle contro un camion fermo in sosta fuori dalla sede stradale. L’incidente è avvenuto intorno alle 21,45. L’impatto è stato talmente violento che la Toyota, dopo aver colpito il camion lo ha messo in rotazione e poi è carambolata a vari metri di distanza tornando verso la strada provinciale.

Per soccorrere le persone che si trovavano dentro la Toyota sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto con due mezzi. Per i rilievi dell’incidente e per chiudere la strada per permettere le operazioni di soccorso invece sono arrivati i carabinieri.

Foto 3 di 25

















































L’uomo al volante 48 anni della zona, quando sono arrivati sul posto volontari della Pubblica Assistenza di Fucecchio e il personale dell’automedica inviato dal 118, è stato subito trasportato all’ospedale San Giuseppe di Empoli, viste le ferite piuttosto significative che aveva riportato nell’impatto. Un’altra persona inoltre è rimasta lievemente ferita.

Via di Pelle è rimasta chiusa la traffico nel tratto nord per vario tempo. Secondo una prima e sommaria ricostruzione ancora da verificare, l’automobile avrebbe imboccato via di Pelle, forse scendendo dalla località Cerri. Una volta superata la via Francesca Bis avrebbe poi perso il controllo e sarebbe finita contro il Camion in sosta. (g.m.)