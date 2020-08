Trasporto, mensa e accoglienza anticipata: a Santa Croce le iscrizioni per settembre

È pronto il pacchetto di servizi che il comune di Santa Croce sull’Arno eroga per garantire il diritto allo studio delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi: dalla seconda metà di agosto sarà possibile effettuare le iscrizioni da parte delle famiglie.

Si tratta dei servizi di trasporto scolastico, mensa e accoglienza anticipata, la cui organizzazione quest’anno ha comportato una serie di valutazioni nuove, finalizzate a garantire la sicurezza dei bambini e al contempo a garantire il servizio nel rispetto della qualità e della serietà. Un lavoro aggiuntivo che ha fatto slittare i tempi di iscrizione, ma che è stato necessario per le sopraggiunte regole anti-covid-19.

A tal proposito è bene sapere che l’impianto contenuto nel bando potrebbe essere modificato in qualsiasi momento nel caso in cui si verifichi una riacutizzazione della pandemia o intervengano linee nazionali ministeriali diverse da quanto ad ora stabilito.

In linea di massima i servizi potranno ricominciare quindi con le stesse modalità degli altri anni e senza nessun aumento di costo per le famiglie: il dettaglio delle tariffe sarà pubblicato sul sito del comune di Santa Croce sull’Arno.

Le iscrizioni potranno essere effettuate da mercoledì 19 agosto a venerdì 11 settembre 2020. Alla mensa scolastica ci si iscrive esclusivamente online tramite modulo pubblicato sul sito del comune di Santa Croce che sarà attivo a partire da mercoledì 19 agosto. Al trasporto scolastico e accoglienza anticipata (per le scuole primarie) serve prendere un appuntamento chiamando i numeri 0571 389975 o 0571 389929 all’ufficio scuola del Comune.

Per pagare la tariffa calcolata in base al reddito basterà presentare la dichiarazione Isee prima dell’inizio del servizio. Solo per quanto riguarda il servizio di accoglienza anticipata la quota annuale è da versarsi anticipatamente in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione. Per quanto riguarda la mensa e il trasporto i pagamenti potranno essere effettuati tramite bonifico o tramite bollettino postale o direttamente all’ufficio scuola del comune.