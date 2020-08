Elezioni e referendum, via alle domande per gli scrutatori

I giorni sono domenica 20 e lunedì 21 settembre, quando si voterà per il consiglio regionale, per il presidente di Regione e per il referendum popolare sul taglio del numero dei parlamentari. Il comune di Castelfranco di Sotto ha pubblicato l’avviso per la nomina degli scrutatori.

Il comune nominerà gli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori. Inoltre, procederà alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia, impedimento o modifica del loro stato lavorativo.

Sono infatti utilizzati alcuni criteri di preferenza in base ai quali la commissione elettorale comunale sceglie gli scrutatori: la priorità va ai disoccupati, alle persone in carico ai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato, a coloro che hanno un Isee uguale o inferiore a 7500 euro e agli studenti.

I cittadini già iscritti all’albo degli scrutatori devono presentare una autocertificazione delle condizioni personali sopra indicate entro e non oltre le 13 del 21 agosto e presentarla all’ufficio protocollo del comune. Per informazioni e per scaricare il modulo di partecipazione è possibile consultare il sito istituzionale del comune: www.comune.castelfranco.pi.it.