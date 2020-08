Manca un’autorizzazione, lavori rimandati a San Pierino

Manca il decreto autorizzativo della Regione Toscana. Per questo non può ancora partire l’annunciato cantiere per la asfaltatura della Sr 436, la Variante di San Pierino tra Fucecchio e San Miniato Basso.

Sono revocate, pertanto, anche le previste e annunciate modifiche alla viabilità (qui). L’atteso intervento di asfaltatura della variante annunciato dalla Città Metropolitana è quindi rimandato.