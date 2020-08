Un grave incidente è successo intorno alle 14 in FiPiLi, tra Ponsacco e Pontedera, in direzione Firenze.

Nel primo pomeriggio di oggi 26 agosto, per cause e con dinamica in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, un furgone è finito contro un camion, restandoci incastrato sotto. Secondo una primissima ricostruzione, il camion avrebbe frenato in modo brusco, forse per evitare un ostacolo. Coinvolti anche un altro camion e un furgone.

Per consentire i soccorsi, al momento è chiuso l’ingresso a Ponsacco in direzione Firenze. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Cascina e Pisa con un’autogru.

Una delle due persone che viaggiavano sul furgone è morta, l’altra è stata affidata alle cure del personale sanitario inviato dal 118. Allertato in via precauzionale anche un elisoccorso Pegaso, rivelatori inutile poiché la donna, sul posto passeggero del furgone, era già morta all’arrivo del medico. Ferito l’uomo alla guida, 63 anni e residente in provincia di Ferrara.

(Notizia in aggiornamento)