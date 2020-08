Laureata a Pisa, negli Usa costruirà il computer quantistico più potente al mondo

E’ siciliana di Marsala. Ma il suo percorso alla conquista dell’America, Anna Grassellino, 39 anni, l’ha iniziato a Pisa. Sarà lei a guidare il nuovo centro di calcolo quantistico al Fermilab di Chicago e dovrà costruire il più potente computer quantico mai concepito che stravolgerà le capacità di elaborazione finora conquistate. Un compito da portare a termine in 5 anni.

Per farlo, userà anche una sua scoperta per la quale è stata premiata dal presidente Obama nel 2017. E una “vecchia conoscenza”: servirà la collaborazione con l’Istituto nazionale di Fisica nucleare (Infn) dove è arrivata dopo la laurea in Ingegneria elettronica all’Università di Pisa.