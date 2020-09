Atti vandalici a Santa Croce sull’Arno contro la candidata Benedetta Cicala

“Ecco come la sinistra intende il confronto democratico alla vigilia delle elezioni: strappando i manifesti degli avversari. Io non mi farò intimorire”. Così Benedetta Cicala, candidata in consiglio regionale per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni che è stata vittima di atti di vandalismo a Santa Croce sull’Arno. Alcuni dei suoi manifesti, affissi negli spazi elettorali assegnati ai candidati, la notte scorsa sono stati strappati.

“Il mio comitato elettorale – aggiunge Cicala – ha già provveduto ad attaccarne di nuovi. Io proseguo senza paura la mia campagna elettorale di ascolto e confronto con i cittadini sui temi che più stanno a cuore ai Pisani”.

Solidarietà è stata espressa da Matteo Bagnoli candidato in consiglio regionale con cui Benedetta Cicala sta proseguendo la campagna di ascolto e confronto in provincia di Pisa. “Si tratta di un episodio gravissimo – conclude Bagnoli – che mina i principi fondamentali della nostra Costituzione del civile confronto democratico tra candidati. Fratelli d’Italia ha sempre fatto del rispetto politico e dell’avversario un valore fondante. Chi non crede in questi valori non merita di governare la Toscana e i toscani.”