Lavoro e aiuti alle imprese negli incontri con Durigon

In un pranzo conviviale con molti imprenditori della provincia pisana che si è svolto venerdì 11 settembre a Santa Maria a Monte, Elena Meini e Alessandro Bargagna candidati come consiglieri regionali per la Lega hanno ricevuto la visita dell’onorevole Claudio Durigon.

“Con Durigon e i presenti – raccontano i due candidati della Lega – ci siamo confrontati sul tema del lavoro e delle imprese. Un tema che ha fatto la parte del leone in questa campagna elettorale, sentito e condiviso da molti. Riteniamo che la Regione sia obbligata a dare aiuti e risposte alle imprese dopo questo periodo di emergenza. Risposte concrete, veloci non fatte di scartoffie e burocrazia. Debba dare aiuti per ripartire e dare un’indirizzo politico agli istituti di credito di stare vicine agli imprenditori e non di dire sempre no”.

Il tour della Toscana di Durigon è passato anche per Tirrenia, dove ha incontrato alcuni imprenditori del litorale e la candidata a consigliera regionale per la Lega Gianna Gambaccini. “È stato un incontro cordiale fra gli imprenditori del litorale pisano con l’onorevole Claudio Durigon, ex sottosegretario al Welfare del precedente governo giallo verde. Abbiamo affrontato molti problemi tra cui quello legati al lavoro autonomo”.