Nardini avanti di quasi 3mila voti su Mazzeo, Pieroni saldamente terzo

Cominciano ad arrivare anche i primi risultati sulle preferenze per i candidati al consiglio regionale nella lista del Pd. Con 356 sezioni scrutinate su 412 in provincia di Pisa, Alessandra Nardini sembrebbe avere staccato Antonio Mazzeo di oltre 3mila voti, ( Nardini 13256, Mazzeo 10592). Terzo anche se lontano dalla testa della competizione Andrea Pieroni con 5498 preferenze, (uno dei comuni dove Pieroni ha fatto le migliori perfomance è Santa Maria a Monte oltre che la sua Palaia).

Un riultato per il momento non soddisfacente per Pieroni, ma sufficente a tenerlo saldamente davanti alla candidata Barbara Frosini, che è ferma 3819 preferenze e che con l’appoggio di Antonio Mazzeo nelle ultime settimane di campagaa elettoarle aveva provato a surclassare Pieroni, tentanto di insidiare un terzo posto praticamente certo per il candidato di area lettiana.

Se il risutalto di Pieroni non è entusiasmante, allo stesso modo non sembra esserlo neppure quello di Antonio Mazzeo che non riesce, se i numeri si confermeranno questi, a scavalcare Alessandra Nardini che ora come più votata della provincia di Pisa potrebbe anche ambiare auna poltrona da assessore regionale.

notizia in aggiornamento