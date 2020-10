Coronavirus, le classi in quarantena in Valdera. Due bimbi positivi a San Miniato

Una sezione alla scuola d’infanzia di Casciana Terme, una classe alla scuola primaria di Bientina, una sezione della scuola d’infanzia Isola dei colori a Calcinaia, una sezione della scuola d’infanzia San Lino a Volterra e una classe dell’istituto superiore alberghiero di Volterra.

Sono queste le ultime classi finite in quarantena in seguito a casi di positività al covid accertati nelle scuole del territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e sui quali le strutture di igiene e sanità pubblica che gestiscono queste situazioni insieme al personale scolastico e ai Comuni interessati, stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale scolastico. I casi sono stati ritenuti “a bassa carica” ma sono state comunque disposte le quarantene.

Intanto, nell’Ausl Toscana centro sono stati individuati ieri due ragazzi in età scolare a San Miniato (qui), ma che, è stato ricostruito, non erano a scuola da diversi giorni. “L’Asl – spiega il sindaco Simone Giglioli – ha quindi ritenuto di non dover prendere provvedimenti cautelativi.