E’ stato rimesso in sicurezza oggi 7 ottobre l’incrocio di via Magellano con via della Querciola a Fucecchio, dopo che nei giorni scorsi si è rischiata la tragedia per uno brutto incidente tra due vetture (qui), una delle quali, secondo una prima ricostruzione, non avrebbe rispettato lo stop.

Proprio per questo, oggi una squadra di operai ha tinteggiato gli stop a terra e le relative strisce di arresto che con il tempo si erano scolorite, inoltre in prossimità dell’incrocio sono stati disegnati anche dei rallentatore ottici di velocità per richiamare gli automobilisti a una guida più prudente e rispettosa delle norme del codice stradale.

Con questo nuovo look, sarà più facile attraversare il quadrivio tra via della Querciola, via Magellano e via Bertoncini nella zona industriale di Fucecchio, molto spesso teatro di sinistri stradali di una certa gravità. L’attenzione di chi ci transita dovrebbe essere maggiormente richiamata da questa nuova messa in sicurezza, ma non basta: guidare un’auto resta un fatto di grande responsabilità.