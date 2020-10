Caso Scimmi, assolto il camionista di Santa Maria a Monte

Ha frenato e non poteva sapere che Sara fosse lì. Per comprendere le ragioni della sentenza di assoluzione del camionista di Santa Maria a Monte denunciato a novembre 2017 per l’omicidio di Sara Scimmi (qui), sarà necessario attendere che il giudice depositi le motivazioni, al massimo in 30 giorni.

Per ora, il processo sull’omicidio della ragazza, trovata su una strada di Castelfiorentino, si è concluso con l‘assoluzione dell’autista che in aula ha raccontato di non essersi accorto di aver travolto la giovane di 19 anni. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 5 anni di carcere per omicidio stradale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo stava procedendo a una velocità superiore al limite e si sarebbe reso conto troppo tardi della ragazza riversa sulla strada: dopo un tentativo di frenata durato circa 4 secondi, il camionista avrebbe investito per poi proseguire senza fermarsi né prestare soccorso.

La difesa, però, ha sostenuto che il 50enne alla guida del camion non si sarebbe accorto dell’investimento dato che la ragazza era già stesa sulla carreggiata e per questo avrebbe tirato dritto. Come detto, servirà attendere le motivazioni, ma è probabile che sulla decisione del giudice abbia influito proprio il fatto che l’autista non potesse prevedere la presenza di una persona sdraiata in strada.

Come Sara sia arrivata su quella carreggiata dopo essere uscita dal locale è ancora un mistero.

(Notizia in aggiornamento)