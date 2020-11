Dramma Popolare di San Miniato, confermato Gabbanini. Entrano Messerini e don Ricciarelli

Marzio Gabbanini è stato confermato alla guida della fondazione istituto Dramma Popolare di San Miniato. Con lui resta alla vicepresidenza Riccardo Bastianelli.

Entrambi sono espressione della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato così come, nel consiglio, Laura Baldini. Entra invece nel Cda come espressione dell’amministrazione comunale Maria Grazia Messerini e don Francesco Ricciarelli siede nel nuovo consiglio su indicazione del vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca.

Sono invece consiglieri eletti dall’assemblea dei soci Giuliano Maffei, Denio Panchetti, Marzia Bellini, Alfiero Gradassi. Il collegio dei sindaci revisori sarà presieduto da Alessandro Lini e sono consiglieri Massimo Melai e Stefano Puccini. Lini e Melai sono espressione della Fondazione Crsm che sostiene in maniera determinante l’attività di questa realtà.

Intanto l’attività della Fondazione Dramma Popolare continua, pur nel rispetto delle limitazioni previste dalla pandemia da Covid 19: presidente e consiglieri stanno valutano la possibilità di fare attività culturale con sistema streaming, ma intanto è fissato il tradizionale appuntamento di dicembre (il 21) quando sarà inaugurato dal vescovo il presepe in piazza del Seminario e si terrà l’assemblea per l’elezione dei nuovi soci. Una decisione già presa è invece quella di rimandare al 2022 lo spettacolo che era in programma per luglio 2020. Un altro testo e un altro tema, sono in corsa per il 75esimo del Dramma il prossimo luglio.