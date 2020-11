Coronavirus, assessore positivo

“Sono positivo sintomatico al covid 19“. Lo ha detto l’assessore e vicesindaco di Castelfranco di Sotto Federico Grossi che ormai da qualche giorno combatte con tosse, febbre alta e dolori vari, sintomi tipici del coronavirus. Una sintomatologia pesante, la sua, nonostante la giovanissima età: solo 33 anni,

“Per quanto sforzi abbia fatto – confida – alla fine il contagio quasi sicuramente è arrivato in ambito familiare che, come anche le statistiche ci indicano, risulta essere luogo di maggior contagio”. L’occasione è, quindi, per lanciare un appello: “Per questo è necessario limitare il più possibile forme di contatto tra amici e parenti in luoghi chiusi quando possibile”.