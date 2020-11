Fucecchio piange Enrico Lippi, grande tifoso bianconero

È morto Ernico Lippi, 92 anni, fucecchiese doc e grande tifoso della squadra di calcio. Conosciuto come Lippino, era amato da tutti per la sua gentilezza e la sua dedizione.

“Il più grande tifoso fucecchiese di tutti i tempi – così lo ricorda l’Ac Fucecchio – una persona splendida, benvoluta da tutti gli sportivi bianconeri e non solo. È sempre stato vicino alla squadra, sia in casa che in trasferta per tutta la vita.

Le più sentite condoglianze alla famiglia, e in particolare al figlio Riccardo, che da lui ha ereditato, oltre a tante altre magnifiche doti umane, la passione per la nostra squadra del cuore”.