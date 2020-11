Crédit Agricole rimborsa l’assicurazione auto a chi rinnova la polizza

Crédit Agricole Assicurazioni e Crédit Agricole Italia confermano la vicinanza ai propri clienti prevedendo un rimborso automatico del 10% della componente Rc in caso di rinnovo della polizza auto. Durante lo scorso lockdown molti italiani hanno utilizzato poco la propria automobile a causa del blocco della circolazione e delle limitazioni agli spostamenti. Questo ha inciso positivamente sulla riduzione dei sinistri, ma ha diminuito il numero di nuove immatricolazioni e di rinnovi polizze auto.

Per tale motivo Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e Abia, l’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, hanno stimolato l’intero settore ad agire per supportare il mercato e tutelare i consumatori. Crédit Agricole Assicurazioni e Crédit Agricole Italia hanno deciso di aggiungere alle misure di sospensione, proroga e dilazione dei pagamenti già attuate durante il primo lockdown nella scorsa primavera, un vero e proprio rimborso in conto corrente per i propri clienti.

Per riceverlo è sufficiente rinnovare la polizza protezione guida fino al prossimo 13 settembre 2021, con l’aiuto del proprio gestore, utilizzando l’Home Banking o contattando il Servizio Clienti di Crédit Agricole Italia. “Il Gruppo Crédit Agricole – spiega Gianluca Bisognani, responsabile direzione marketing e digital di Crédit Agricole Italia – vuole continuare a essere vicino ai propri clienti, in modo concreto nelle esigenze di tutti i giorni, oggi nei rimborsi delle polizze auto come ha già fatto per migliaia di clienti con la sospensione delle rate dei mutui o dei prestiti a tasso zero per gli studenti”. L’iniziativa è rivolta a tutti i clienti che non hanno avuto sinistri negli ultimi 2 anni.