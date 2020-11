“I lavoratori devono riscuotere ancora due mesi di stipendio arretrati, oltre ad altre competenze economiche, nonostante gli impegni presi dall’azienda con il sindacato. L’azienda non riesce neanche a garantire le normali attività, a causa della mancanza di carburante per i furgoni e di dotazioni indispensabili per sviluppare la rete e la capacità di connessione, fondamentale nell’emergenza Covid”.

Per questo, oggi 25 novembre i lavoratori e la Slc Cgil della Sittel hanno fatto un presidio a Firenze. La Sittel è un’azienda di prima fascia che occupa circa 500 lavoratori in Italia di cui circa 160 in Toscana nelle sedi di Campi Bisenzio, San Miniato e Grosseto: da loro dipende buona parte delle attivazioni e delle riparazioni della telefonia, fissa e mobile, della Toscana.

Foto 3 di 4







Durante il presidio, una delegazione di sindacalisti è stata ricevuta in Prefettura dove ha chiesto la convocazione di un tavolo al ministero del lavoro sulla vertenza. Sempre durante il presidio, i lavoratori hanno ricevuto la visita di Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale della Toscana, che ha espresso loro solidarietà e si è impegnato a scrivere al Ministro del lavoro affinché valuti la convocazione di un tavolo per una soluzione positiva della vertenza.

“Scriverò alla ministra Nunzia Catalfo – ha detto Antonio Mazzeo – per chiedere di attivare subito un tavolo nazionale. Abbiamo la primaria necessità di garantite ad ogni lavoratore di svolgere la propria occupazione nel miglior modo possibile. Il Consiglio deve essere, e lo sarà, vicino a chi sta vivendo situazioni di particolare difficoltà. È il mio personale impegno ma è anche il dovere dell’Istituzione che rappresento.

I lavoratori della Sittel non ricevono lo stipendio da mesi, lo ritengo inaccettabile. Svolgono una funzione importante, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. Si deve a loro la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e quindi la possibilità delle connessioni a distanza. È fondamentale che questa dorsale funzioni in maniera corretta affinché ogni cittadina e cittadino della Toscana abbia garanzia di accesso alla rete”.