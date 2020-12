Forza Italia, Giannoni coordinatore a Santa Croce sull’Arno

Roberto Giannoni sarà il nuovo coordinatore di Santa Croce sull’Arno. E’ uno di quelli ha nominato la coordinatrice provinciale di Forza Italia Pisa Raffaella Bonsangue, sentito il commissario regionale Massimo Mallegni, “in considerazione dell’impegno profuso sul territorio, nell’interesse del movimento politico Forza Italia, dei militanti e dell’elettorato”.

Coordinatore comunale di Bientina è Patrizia Ciampi, di Cascina Michele Curci, di Montecatini Val di Cecina Pasquale Buonfiglio, di Monteverdi Marittimo Nevio Venturi e di Vicopisano Luca Santoni.

Nominati, inoltre, i responsabili dei dipartimenti commercio Raffaella Zanchini, cultura Paola Viegi, turismo Lisa Gabellieri, giustizia Paolo Tessi, scuola e università Patrizia Ciampi, sanità Marco Puccinelli, ambiente e territorio Gabriele Benotto, rapporti con le professioni Leonardo Mattolini, innovazione e sviluppo Filippo Braito, sicurezza e immigrazione Mirko Zanelli.

“Con la nomina – spiega Bonsangue – dei neo coordinatori e responsabili, Forza Italia, in continuità con il lavoro già svolto, vuole consolidare il proprio operato, per affrontare concretamente i problemi del territorio, offrire un punto di riferimento per la difesa e la promozione dei legittimi interessi dei cittadini, degli imprenditori e dei professionisti. Abbiamo scelto di affidare i vari incarichi alla cura di persone di indubbia capacità e fortemente radicate nel territorio, che possano al meglio rappresentarci.

Certi del rinnovato e, se possibile, ancor più intenso lavoro, con il coinvolgimento e il sostegno di tutti, a partire dal partito regionale, provinciale e dai suoi dirigenti, da sempre vicini alla provincia di Pisa, formuliamo il più sincero e sentito in bocca al lupo ai nominati.

Lavoreremo, tutti insieme, con entusiasmo e passione nell’ottica di una Forza Italia sempre più vicina alle esigenze della nostra comunità”.