Camera di Commercio, gli orari durante le Feste

Giovedì 24 dicembre e giovedì 31 dicembre, in vista delle festività, gli uffici della Camera di Commercio di Pisa e Santa Croce sull’Arno saranno aperti al pubblico solamente il mattino dalle 8,30 alle 12,30 e solo con accesso su appuntamento.

Sia nelle date indicate che il 5 gennaio 2021 non sarà possibile effettuare la spedizione di documentazione tramite corriere, che comunque avverrà il giorno lavorativo successivo. Resterà invariata la possibilità di ritiro agli uffici, in orario mattutino e previo appuntamento.

La registrazione di brevetti sarà assicurata tramite procedura di invio telematico.