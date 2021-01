Vola giù dal tetto, arriva l’elisoccorso

Secondo quanto si apprende, stava facendo dei lavori sul tetto quando, con cause e per dinamica in corso di accertamento, un 50enne è volato giù per circa 3 metri. E’ successo nel pomeriggio di oggi 13 gennaio a Ponte a Elsa, frazione divisa a metà tra San Miniato ed Empoli.

Il personale sanitario intervenuto ha ritenuto necessario allertare l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato il paziente all’ospedale di Cisanello, mentre ad occuparsi della viabilità è la polizia municipale dell’Unione dei comuni dell’Empolese Valdelsa.

(notizia in aggiornamento)